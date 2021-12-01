Gaziantep'te hayırsever Ay ailesinden iki okul desteği - Son Dakika

Gaziantep Valiliğinin başlattığı "100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile Meral Ay'dan iki okul desteği geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hayırsever Ay ailesi tarafından Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'ne 8 derslikli anaokulu ile Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesine 3 derslikli anaokulu yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, hayırsever İbrahim Ay ve Meral Ay katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, bu sürecin başından beri hem medya grubu olarak hem bireysel anlamda hayırseverlerin bulunması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Sizlerin yaptığı bu davranış aslında bizim bu projenin büyüğüyle, küçüğüyle şehir açısından nasıl sahiplendiğini göstermiş oluyor. Hayırseverlerimizin yaptığı, yapacağı katkılar bana göre birbirinden çok çok kıymetli. Sizler başından beri bu sürece inandınız, sahip çıktınız. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar ise okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu ve hayırsever aileye teşekkür etti.

Hayırsever İbrahim Ay ise eğitimin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim gelecek nesillere güzel miraslar bırakmamız lazım. Bizlerde bu anlamda gücümüzün yettiği kadar, eğitime bir tuğla da biz koyalım dedik. Ben aramızdan 3,5 yıl önce ayrılan, aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü olan kız kardeşim Nilüfer Ay ve rahmetli annemin adına okul yaptırmak en büyük hayalimdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hayırsever Meral Ay da herkesin eğitim için bir şeyler yapması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak hayırsever Ay ailesine, Vali Davut Gül tarafından teşekkür belgeleri verildi.