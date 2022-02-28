Gaziantep'te hayırsever kadın 32 derslikli okul yaptıracak - Son Dakika
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Gaziantep'te hayırsever kadın 32 derslikli okul yaptıracak

28.02.2022 17:06
Gaziantep'te hayırsever kadın 32 derslikli okul yaptıracak

Hayırsever Mediha Aksoy, Gazianep'in eğitimine destek sağlamak amacıyla 32 derslikli okul ve spor salonu yaptıracak.

Hayırsever Mediha Aksoy, Gazianep'in eğitimine destek sağlamak amacıyla 32 derslikli okul ve spor salonu yaptıracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever Aksoy'un Şehitkamil ilçesi Özgürlük Mahallesi'ne yapacağı 32 derslikli Anadolu lisesi ve spor salonu için valilikte protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende, okul yaptıracak Aksoy'a teşekkür ederek, "Burada hem cömertlik hem vefa hem de asalet var. İnşallah bu iki tesisimizde burayı kullanan çocuklarımızla birlikte vatana millete hayırlı evlatlar yetişir." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Aksoy ise eğitime katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Eşim Gaziantepliydi. Bu vesile ile bu tesislerin Gaziantep'e katkıda bulunmasından dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı, hayırsevere teşekkür belgesi verildi.

Törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

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Şehitkamil, Gaziantep, Özgürlük, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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