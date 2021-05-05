Gaziantep'te hayırsever kişi okul yaptıracak - Son Dakika

Gaziantep Valiliğinin yürüttüğü 100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası kapsamında hayırsever Hanifi Gürbüz tarafından Yavuzeli ilçesine okul yaptırılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi'ne yaptırılacak 12 derslikli ilkokul ve ortaokul için video konferans yöntemi ile protokol imza töreni düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Davut Gül, eğitim yatırımlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, kampanyaya destek veren hayırsever Hanifi Gürbüz'e teşekkür etti.

Hayırseverlerden gelen okul yapma talebinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Gül, "İnşallah pandemiden sonra da açılışını hayırseverimiz ile birlikte yapma şansımız olur. Bugün pandemi şartlarında hayırseverimiz uzakta olduğunuz için protokolü video konferansla yapmak zorunda kaldık. Teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hanifi Gürbüz de hayırlı bir işin içerisinde olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, okulun en kısa zamanda tamamlanarak eğitime kazandırılması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de 100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası kapsamında derslik ihtiyacının hızla tamamlandığını ifade ederek, il dışında yaşayan ve memleketine olan vefasını okul yaptırarak gösteren hayırsever Hanifi Gürbüz'e teşekkür etti.