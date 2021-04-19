Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek - Son Dakika

Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek

19.04.2021 13:27
Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki hayvan yetiştiricilerine verdiği destekte yeni bir pencere açarak Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep'in 9 ilçesinde belirlenen 4 bin kadın hayvan yetiştiricisine 50 bin adet atak-s cinsi yumurta tavuğu dağıtacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki hayvan yetiştiricilerine verdiği destekte yeni bir pencere açarak Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep'in 9 ilçesinde belirlenen 4 bin kadın hayvan yetiştiricisine 50 bin adet atak-s cinsi yumurta tavuğu dağıtacak.

Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmak, protein yönünden zengin gıdaların gerek şehirde gerekse de bölgede tüketilmesini sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde kente bağlı 9 ilçedeki 4 bin kadın hayvan üreticisine 50 bin adet bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli atak-s türü tavukların dağıtımı için protokol imza töreni düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan katıldı.

Protokol kapsamında dağıtımı yapılacak atak-s türü tavuklar, Gaziantep'in 9 ilçesinde belirlenen hanelere 15'er adet dağıtılacak. Tavuklar dağıtım zamanında 18 haftalık olup 1 kilo 850 gram civarında bir ağırlığa sahip olacak. Kadın çiftçilere ulaştırılan tavuklardan aylık 450 adet civarında yumurta elde edilecek.

"Bu tür yumurtlama oranı en yüksek tavuklar"

Protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Tarımla ilgili olan çalışmamız kurum olarak yıllardır devam ediyor. Tarım daire başkanlığını kuran ilk büyükşehirlerdeniz. Çiftçiye ve toprağa dair her türlü desteği vermeyi sürdürüyoruz. Küçükbaştan süt yemine, biberinden zeytin fidesine halkımızın, çiftçimizin bizden talep ettiği destekleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün ilk kez kanatlı hayvanda desteklerimize başladık. Her şeyden önce bilimsel bir araştırmamız oldu. Özellikle atak-s dediğimiz tavukların bizim bulunduğumuz bölgede yüksek bir verime sahip olduğunu öğrendik. Yumurtlama kapasitesi en yüksek olan tavuklar. Bu tavuklarımızın önce hangi türünü ve ne şekilde dağıtacağımıza dair bir çalışma raporu oluşturduk. Bu kapsamda kadınlarımızın ev ekonomisine, köy ekonomisine katkısı büyük olacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, geldiği günden bu yana bize verdiği destek çok güçlü. Mayıs ayında kadınlarımıza, kadın çiftçilerimize yumurtlamaya hazır olmuş hale gelen tavuklarımızı dağıtmış olacağız. Hızlı bir şekilde dağıtımı nihayete erdirmiş olacağız. Bugün bu çalışmanın protokolü için toplandık" diye konuştu.

"Üreticiye tavukları sağlam, güvenilir ve kaliteli bir şekilde teslim etmeyi amaçlıyoruz"

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, bu projede bulunmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, şunları aktardı: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hali hazırda ortak projelerimiz devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü olarak protokolde kadın çiftçilere verilecek tavukların dağıtımına sahada biz destek olacağız. Üreticiye sağlam, güvenilir, kaliteli ürünleri sorunsuz bir şekilde teslim etmeyi hedefliyoruz. Tabi bu teslimat esnasında da üreticinin hayvana bakım kılavuzuna ilişkin bilgiler hazırlayacağız. Bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gaziantep bir tarım şehri olmasının yanında tarım destekleriyle de çok ön planda."

İmza töreninin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi., - GAZİANTEP

Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek
Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek
Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek
Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te hayvancılıkla uğraşan 4 bin kadına yeni destek - Son Dakika Ekonomi


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