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GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR

15.02.2022 13:21

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, kış şartlarında beslenme güçlüğü yaşayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, kış şartlarında beslenme güçlüğü yaşayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye'nin Huzurlu Yaylası, Kozdere ve Fevzipaşa Mahallesi kırsal alanları ile Nurdağı ilçesinin Gökçedağ ve Hamidiye Mahallesi kırsalında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçedeki alanlara 1 ton 750 kilo yem bırakıldığını açıklarken, yemleme çalışmasının mevsim boyu devam edeceğini bildirdi.

GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR
GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR
GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hamidiye, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR - Son Dakika
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