Gaziantep'te hazırlanan "deprem" protokolü imzalandı - Son Dakika

Gaziantep'te hazırlanan "deprem" protokolü imzalandı

20.01.2021 16:27
Gaziantep'te hazırlanan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan, olası depremde atılacak adım ve tedbirleri içeren "Deprem Master Planı"nın protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan, olası depremde atılacak adım ve tedbirleri içeren "Deprem Master Planı"nın protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin katkısıyla gerçekleştirilen "Gaziantep İli Deprem Master Planı" çalışmalarına ilişkin hazırlanan protokol için Valilikte imza töreni gerçekleştirildi.

Birçok kurum ve kuruluşun desteklediği planın protokolü, katılımcılar tarafından imzalandı.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı'nın 2021'i afet risklerini azaltma yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bütün valilere talimat verdiğini hatırlatan Gül, şunları kaydetti:

" Türkiye'de çalışma başladı. Gaziantep'in farkı biz bunu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde meslek odalarımızla birlikte çok daha önceden çalışmaya başlamıştık. Dolayısıyla bu protokol, çalışmalarımıza denk gelmiş oldu. Bu protokolde çok büyük emek var, Gaziantep modeli var. Her kesin çözümün bir parçası olduğu bir yöntem var. Bu anlamda da emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne, emeği geçecek diğer iş birlikçi kuruluşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Afetlerin türleri çok geniş bu yüzden güçlü ve dayanıklı binalar şehre kazandırmamız gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Fatma Şahin, yetiştikleri kente hizmet borçlarının bulunduğunu belirterek, "Yarın deprem olduğunda insanımıza en ufak bir şey olursa bunun sorumluluğu hepimizin üzerinde. Bizim bu bilinçle çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğuna dikkati çeken Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"İslahiye- Nurdağı hattındaki deprem merkezinde nelerin olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla okullar başta olmak üzere bütün çocuklarımızı korumak adına ailelerimize ne yapmaları gerektiği hakkında bilinç aşılamamız gerekiyor. 2000 yılından önce deprem yönetmeliklerine göre yapılan binalarda sorun var. Kamu binalarının durumu hakkında toplanacak bilginin koordinasyonunu da valimiz yapacak. İşin özü deprem öldürmüyor, çürük binalar öldürüyor."

Şahin, yüksek teknolojiyle akıllı şehir hedeflerinin olduğunu belirterek, bu kapsamda deprem meselesini sahiplenmesi gerektiğine işaret etti.

Valiliğin görevlendireceği kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personel ve sahada yer alacak mühendisler aracılığıyla geliştirilecek olan deprem planında, deprem öncesi kısa ve uzun vadeli tedbirler alınacak.

Meslek odalarının da katkı sağlayacağı plan ile kentte olası bir depremde haberleşme, ulaşım, barınma, yardım dağıtımı gibi zaruri ihtiyaçların yol haritası belirlenecek, afetin beraberinde getireceği yangın gibi olası tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hazırlanan 'deprem' protokolü imzalandı - Son Dakika


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