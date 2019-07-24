Gaziantep'te hedef önce e-ticaret ardından e-ihracat (1)

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), tekstil, halı, ayakkabı ve gıda sektörlerinde 185 ülkeye ihracat yapılan kentteki firmaların e-ticaret pazarında da söz sahibi olabilmesi için çalışmalar yürütüyor.Oda, bu kapsamda en son e-ticaret platformu n11.com ile iş birliği protokolü imzaladı.GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin tarihiyle, kültürüyle ve gelenekleriyle büyüyen 121 yıllık bir kuruluş olduklarını söyledi.Kentin ticaretteki başarısına işaret eden Yıldırım, bu başarıyı e-ticarete de taşımak istediklerini dile getirdi.Yıldırım, "bugünün kaçınılmaz çalışma şekli" olarak tanımladığı e-ticaretin hem maliyet düşürme hem de uluslararası piyasalara en rahat şekilde ulaşabilmenin en avantajlı yolu olduğuna dikkati çekti.Bölgedeki ve dünya genelindeki en yetkin e-ticaret firmalarıyla iş birlikleri yaptıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:"Yakın zamanda n11.com ile iş birliğimiz oldu. Hep beraber bir sinerji yaratmanın peşindeyiz. Gazianteplinin dünyada gitmediği yer yok. Dünya üzerinde resmen tanınmış 195 ülkenin 185'ine adım atmışız ve ihracat yapmışız. 195 ülkenin tamamına çok rahat, düşük maliyetli adım atma şekli e-ticarettir. Gazianteplinin genetik yapısında ticaret var. Bizim için en rahat çalışma şekli olacaktır. Biz hakikaten üretiyoruz. Tekstil, kuyum, ayakkabı, halı ve buna benzer sektörlerin tamamında söz sahibiyiz. e-ticareti geliştirmemizle beraber rekabet şansımız artacak. İlk olarak üyelerimizi e-ticaretle tanıştırıp n11.com gibi pazar yerlerinde ticaret yapmalarına destek olacağız. İkinci aşamada üyelerimizi kendi dijital platformlarından satış yapmaya teşvik edeceğiz. Nihayetinde e-ihracat yapmalarını sağlayacağız."Yıldırım, e-ticaret ve ihracat koçluğu eğitimleri verdiklerini bildirdi. Devletten de kargo ve lojistik desteğiyle vergi avantajı sağlanmasını beklediklerini söyleyen Yıldırım, "Bu şekilde pastadaki payımızı büyütürüz." dedi.GTO Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti:"Gaziantep fuarıyla, ayakkabı, tekstil ve gıda maddeleriyle e-ticarette de dünyaya lojistik üssü olmaya aday bir kenttir. Dünyada artık ticaretin şekli değişiyor, eline çantayı alıp gitmek gerekmiyor. Geleneksel ticaretimizi hiçbir zaman bırakmayacağız fakat artık yeni bir nesil geliyor. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Geleneksel ticaretimiz devam ederken, bireysel pazarlara da e-ticaretle ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sadece bizim desteklerimizle olmayacak. Burada devletimizin de yapması gerekenler var, e-ticaret için teşvikler lazım, e-ihracatta bir vergi avantajı olabilir."Yaptıkları protokoller, iş birlikleri ve verdikleri eğitimlerin kentin e-ticaret hacminin artmasını sağlayacağını vurgulayan Yıldırım, "Bu bir süreç, nasıl ki buğdayı ekip hasadını yapıyorsunuz, biz de şu an ekmekle meşgulüz. Pazar, rakip ve ürün istihbaratı elde edilebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.