Gaziantep'te helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Gaziantep'te helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonları

6 saat önce

Gaziantep'te helikopter desteğiyle yürütülen uyuşturucu operasyonlarında bu kez Çakmak ve Yaprak mahalleleri ablukaya alındı.

Gaziantep'te helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Gaziantep'te helikopter desteğiyle yürütülen uyuşturucu operasyonlarında bu kez Çakmak ve Yaprak mahalleleri ablukaya alındı. Denetimlerde 34 kişi gözaltına alınırken 85 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in göreve geldiği günden sonra kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonlarda bu kez Çakmak ve Yaprak mahalleri abluka altına alındı. Yaklaşık 604 polisin katıldığı denetimlerde iki mahallenin giriş ve çıkışları tutularak, mahalleye giren çıkan herkes tek tek kontrol edildi. Mahalle içerisinde umuma açık yerler araçlar ve şahıslar aranarak, kimliklerinden Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Ekipler mahallede daha önceden belirlenen adreslere de operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin denetimlerinde 43 ikamet, 28 umuma açık yer, 460 araç ve 2 bin 100 şahıs üzerinde arama yapılırken, 83 kilogram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 900 gram metamfetamin (ateş-buz), 550 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 170 adet captagon hap, 110 adet ecstasy hap, 4 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de mahalleli ile görüştüğü operasyonlarda 34 kiyi, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi suçlardan gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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