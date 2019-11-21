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Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi
7 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Trafik kuralların ihlallerinin tespiti için harekete geçen ekipler, Nurdağı ilçesindeki çalışmalarını artırdı.
Bu kapsamda Akdeniz'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı girişinde ekiplerce helikopter destekli uygulama yapıldı.
Uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan ve diğer kuralları ihlal eden 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Bölgede denetimlerin süreceği öğrenildi.
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