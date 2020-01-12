Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi

6 saat önce

Gaziantep polisi helikopter destekli düzenlediği trafik denetimlerinde 29 sürücüye kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Gaziantep polisi helikopter destekli düzenlediği trafik denetimlerinde 29 sürücüye kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti.


Gaziantep polisi, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik İstasyon Amirliklerinin sorumluluk ve güzergahlarında 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda sürücülere ceza yağdı. Denetimlerde 16 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, bir sürücüye sol şerit ihlalinden, 4 sürücüye zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmekten, bir sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 5 sürücüye aracının muayene süresini geçirmekten, 2 sürücüye ise takograf kullanmamaktan dolayı ceza kesildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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