Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi

7 saat önce

Gaziantep'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 36 sürücüye ceza kesildi.

Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Gaziantep'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 36 sürücüye ceza kesildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 10 ekip ve 20 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter desteğiyle yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, branda kullanmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve otoyol üzerinde duraklama yapan 36 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin süreceğini bildirdi.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:41 Kaynak: DHA
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