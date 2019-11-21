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Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

6 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerince havadan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması, System.String[]

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerince havadan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe yolu girişinde uygulama noktası oluşturdu. Havadan helikopter desteğiyle yapılan kontrolde, şüpheli görülen ve hatası tespit edilen sürücüler, havadan gelen bilgiler doğrultusunda durduruldu. Helikopterle yapılan ve 2 saat süren denetimde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
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