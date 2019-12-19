Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması - Son Dakika

Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

6 saat önce

Gaziantep'te, 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli trafik denetimlerinde 31 araç plakasına ve sürücüye işlem yapıldı.

Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması, System.String[]

Gaziantep'te, 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli trafik denetimlerinde 31 araç plakasına ve sürücüye işlem yapıldı.


Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliklerinin sorumluluk güzergahlarında 18 Aralık 2019 Çarşamba günü 13 ekip ve 25 personelin katılımıyla helikopter destekli uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 22 kişiye emniyet kemeri kullanmamak, 1 kişiye sol şerit ihlalinden, 1 kişiye çadır kullanmamaktan, 1 kişiye yakın takipten, 6 kişiye cep telefonuyla konuşmaktan işlem yapıldı.


Uygulama ile toplam 31 araç plakasına ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Çarşamba, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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