Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

9 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. Polis helikopteri, drone ve özal harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün koordinesinde Şehitkamil ilçesinde belirlenen Hacıbaba Mahallesi ve çevresinde 25 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı.


Mahalle abluka altına alındı


Yaklaşık 850 polisin katıldığı operasyonlarda adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adresleri ise didik didik aradı.


Helikopter havadan gözledi


Belirlenen adreslerin bulunduğu bölgelerde polis helikopterleri ise havada tur atarak yerdeki hareketliliği gözledi. Drone ile operasyon esnasında baskın yapılan evler de sürekli gözetlenerek görüntü kaydı alındı.


Bölgedeki operasyon ve denetlemelerin 24 saat sürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Helikopter, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:20 Kaynak: İHA
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