Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu adreslerdeki 30 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, bin 720 polis görev aldı. Helikopter aracılığıyla mahallelerde aydınlatma gerçekleştirilirken operasyonda, drone ve "Unix" adlı dedektör köpeği, ekiplere destek verdi.

Operasyon kapsamında 4 mahalledeki sokakların tamamının girişlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, 6 sürgü konduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çalışmaları operasyon alanında takip etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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