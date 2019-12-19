Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonları sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'te yaklaşık bir ay önce başlatılan ve 770 personelle helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonları sürüyor. Yapılan baskın ve aramalarda 34 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir ay önce başlatılan dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, 770 personelin katılımıyla helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle 17-19 Aralık 2019 tarihleri arasında 36 saat aralıksız olarak Narlıtepe Mahallesi'nde operasyon yapıldı. Operasyon ile Narlıtepe Mahallesi abluka altına alınırken, yol kapaması yapılarak umuma açık yerler, sokakların tamamının girişleri, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde aramalar yapıldı.



Yapılan operasyonda 43 ikamet, 66 umuma açık yer, bin 230 araç ve 4 bin 370 şahıs üzerinde arama yapıldı. Bu aramalarda 7 bin adet uyuşturucu hap, 750 gram esrar, 450 gram metamfetamin (ateş-buz), 220 gram eroin, 140 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 110 adet captagon hap, 90 adet ecstasy hap, 5 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet kalaşnikof otomatik silah ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.



Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 34 şahıs gözaltına alınırken sahışlar hakkındaki soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP