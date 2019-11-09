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Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te helikopter ve drone destekli bin 200 polisle uyuşturucu operasyonuGAZİANTEP - Gaziantep'te bin 200 polisin katılımıyla aralıksız 3 gün süren helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te helikopter ve drone destekli bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bin 200 polisin katılımıyla aralıksız 3 gün süren helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile suç aleti ele geçirildi, 53 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte 5-8 Kasım 2019 tarihleri arasında aralıksız olarak Hacıbaba, Çağlayan, Mithatpaşa ve Hasırcıoğlu Mahalleleri'ne aralarında özel harekatçıların da bulunduğu bin 200 personel ve detektör köpeklerin katılımıyla uyuşturucu operasyonu yaptı. Helikopter ve drone destekli operasyon, film sahnelerini aratmazken operasyon sonucu 53 şüpheli yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte suç aleti ve çalıntı malzeme de ele geçirildi.

Özellikle sokak satıcılarına yönelik belirtilen mahallelere yapılan operasyonda çok sayıda adres abluka altına alınırken umuma açık yerlerde, tüm sokakların girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden tespit edilen ikametlerde narko, terör ve asayiş uygulaması yapıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ve ateşli silah ele geçirildi

Yapılan operasyon sonucu 55 ikamet, 117 umuma açık yer, 4 bin 318 araç ve 13 bin 282 şahıs üzerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram eroin, 2 kilo esrar, 1 kilo 100 gram metamfetamin(ateş-buz), 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 300 adet captagon hap, 250 adet ecstasy hap, 5 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 10 adet kumar makinesi ele geçirildi.

53 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında ise uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 53 şahıs gözaltına alınırken şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandı.

Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

Helikopter, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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