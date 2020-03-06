Gaziantep'te helikopterli trafik denetimi - Son Dakika
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Gaziantep'te helikopterli trafik denetimi

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 36 sürücüye ceza kesildi.

Gaziantep'te helikopterli trafik denetimi, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 36 sürücüye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 10 ekip ve 20 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter desteğiyle yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, branda kullanmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve otoyol üzerinde duraklama yapan 36 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin süreceğini bildirdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:21 Kaynak: DHA
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