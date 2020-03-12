Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde sürücülere ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde sürücülere ceza

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde sürücülere ceza, System.String[]

GAZİANTEP'te, polisin helikopter desteğiyle yaptığı trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 13 ekip ve 25 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter desteğiyle yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve otoyol üzerinde duraklama yapan 10 araç sürücüsüne, il merkezi ve şehirlerarası karayollarda yapılan çalışmalarda ise kontrol edilen 4 bin 666 araçtan 912'sine ceza işlemi uygulandı.Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin süreceğini bildirdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:14 Kaynak: DHA
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