Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde 60 sürücüye ceza
11.11.2020 09:34
GAZİANTEP'te, polisler tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 60 sürücüye ceza işlemi uygulandı.
GAZİANTEP'te, polisler tarafından helikopter ile yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 60 sürücüye ceza işlemi uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7 ekip ve 25 personel ile denetim yaptı. Havadan helikopter ile yapılan denetimde; emniyet kemeri takmayan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 60 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimde, 4 araç trafikten menedilirken, ekipler denetimlerin devam edeceğini belirtti.
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