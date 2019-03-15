Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hemşehri Derneklerinden Fatma Şahin'e Yoğun İlgi

Gaziantep'te Hemşehri Derneklerinden Fatma Şahin'e Yoğun İlgi

1 saat önce

Gaziantep'te hemşehri derneklerinden Fatma Şahin'e yoğun ilgiGAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, kentteki Hemşehri Dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelirken, dernek yöneticileri ve üyeler Şahin'e yoğun...

Gaziantep'te hemşehri derneklerinden Fatma Şahin'e yoğun ilgi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, kentteki Hemşehri Dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelirken, dernek yöneticileri ve üyeler Şahin'e yoğun ilgi gösterdi.
Seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerine ve buluşmalarına gece gündüz demeden devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, kentteki Gaziantep Hemşehri Dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Fatma Şahin'e AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin geçtiğimiz beş yıllık dönemde yaptıkları projeler ile seçimi kazanmaları halinde yeni dönemde yapacakları projelerden bahsetti. Şahin programda yaptığı konuşmada, "Biz birlikte Gaziantep'iz. Çok güzel, renkli bir şehrimiz var. İpekyolu'nu kalkınma yoluna dönüştüren bir şehrimiz var. Biz büyük bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bugün de bu güzel kardeşlik sofrasında buluştuk. Biz her birimiz bir kilimin ayrı ayrı güzel desenleriyiz. Biz sizlere hizmet etmekten, size hizmetkar olmaktan büyük bir onur ve şeref duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun, yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.
Dernek yöneticilerinden ve üyelerden yoğun destek gören Şahin, masaları tek tek gezerek vatandaşlara selam vermeyi de ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

Yerel
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