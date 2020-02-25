Gaziantep'te hemşirenin darbedildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Gaziantep'te hemşirenin darbedildiği iddiası - Son Dakika

Gaziantep'te hemşirenin darbedildiği iddiası

6 saat önce

Gaziantep'te bir hemşirenin hasta yakınları tarafından darbedildiği iddia edildi.

Gaziantep'te hemşirenin darbedildiği iddiası, System.String[]

Gaziantep'te bir hemşirenin hasta yakınları tarafından darbedildiği iddia edildi.

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli Zülkif Öztürk, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Sendika üyeleri, olaydan sonra hastane önünde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Başkanı Kemal Kazak, burada yaptığı açıklamada, Öztürk'ün verilen görevleri yerine getirdiği ve mevzuatı uyguladığı için darbedildiğini ifade ederek, ortaya konulan davranışın "insanlık dışı" olduğunu kaydetti.

Kazak, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını diledi.

Devlet Hastanesi, Şehitkamil, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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