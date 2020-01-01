Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika

Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor

6 saat önce

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Gaziantep'te olması, kentte heyecan uyandırdı.

Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor, System.String[]

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Gaziantep'te olması, kentte heyecan uyandırdı. Kentte herkes talihlinin kim olduğunu merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken, yeni milyonerin kendisini ziyaret etmesini istedi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet kentte heyecana neden oldu.

HERKES TALİHLİYİ MERAK EDİYOR

Kentte yankı uyandıran çekilişin ardından, Gaziantepliler büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihlinin kim olduğu sorusunu birbirine sormaya başladı. Kent halkı ikramiyenin isabet etmesiyle milyoner olan talihliyi merak ettiklerini belirtirken, kazandığı parayla kente yatırım yaparak istihdam oluşturmasını arzuladıklarını söyledi.

'MİLYONERİ BEKLİYORUZ'

Kent merkezindeki Karagöz Caddesi üzerinde seyyar bayilik yapan Milli Piyango Bayisi Gökhan Küldöken ise bileti sattığı talihlinin kendisini ziyaret etmesini istedi. Kentin farklı noktalarında satış yaptığını yılbaşı biletlerini ise Karagöz Caddesi'nde sabit kaldığını anlatan Küldöken, "Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan bayi ben oldum. İnşallah ikramiyeyi alan kişi bizi de görür. Bileti alan kişiyi hatırlayamıyorum. Milyoneri bekliyoruz buraya. Gaziantep'e hemşerimize çıkması güzel bir duygu. İnşallah güzel yerlere harcar parasını, har vurup harman savurmaz. Kendisini bekliyoruz ama talihli parasını güzel yerlere harcasın" dedi.

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Milli Piyango İdaresi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:28 Kaynak: DHA
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