Gaziantep'te hijyen seferberliği - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün birimlerde olası sağlık problemlerinin önüne geçmek amacıyla hijyen seferberliği başlatıldı.



Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran korona virüs (COVID-19) salgınına karşı önlem almak için tedbir amaçlı temizlik faaliyetlerini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan bütün birimleri ve hizmet binalarını halkın ve personelin sağlığını korumak için dezenfekte ediyor. İlaçlamalarda ise insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanılıyor. Küresel anlamda etkisini giderek artıran Corona Virüs'e karşı gerek ülke gerekse şehir olarak sağlık tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda vatandaşa yönelik sorumluluk gözeten büyükşehir, 250 kişinin yer aldığı 25 ekiple belediyede bulunan hizmet binalarının temizliğine ağırlık verdi. Turistlerin ve vatandaşların uğrak merkezleri arasında bulunan Zeugma Müzesi, Zeugma Kafe Mağaza, Zeugma Sinevizyon, Gaziantep Sanat Merkezi ve Mutlu Kafe'de temizlik çalışmalarına öncelik verilirken Ayrıca Türkiye'de engellerin tedavi merkezi olarak büyük önem atfedilen Engelsiz Yaşam Merkezi ve merkeze bağlı servis araçlarının dezenfekte çalışmaları da düzenli olarak yapılıyor.



Öte yandan "Akıllı Eko Kent" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarıyla dikkat çeken Gaziantep Ekolojik Bina'nın hijyen temizliğini ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda ziyaretçilerin sağlığını güvence altına almak için de başlatılan dezenfekte mesaisi sürdürülüyor. Ayrıca salgının şehre sirayet etmesini engellemek hedefinden hareketle kentte bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'ne (GASMEK) bağlı kurumlar, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) merkezi ve ilçelerdeki bütün binalarında, çocuk kütüphanelerinde ve kitap kafelerde planlı olarak ekiplerce arınma işlemleri gerçekleştiriliyor. - GAZİANTEP