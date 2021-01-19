Gaziantep\'te hırdavatçıda yangın

- GAZİANTEP'te, hırdavatçıda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde bulunan ürünler zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde GATEM toptancılar sitesinde bulunan hırdavatçıda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine 20 itfaiye aracı, 60 personel ve sağlık ekibi sevk edildi. Çakmak gazlarından kaynaklı patlamanın yaşandığı yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevler nedeniyle depoda bulunan gıda ürünlerinin zarar gördüğü öğrenildi.

- Gaziantep