Gaziantep'te hırdavatçıda yangın - Son Dakika

Gaziantep'te hırdavatçıda yangın

Gaziantep\'te hırdavatçıda yangın
Son Güncelleme: 19.01.2021 20:56

- GAZİANTEP'te, hırdavatçıda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

- GAZİANTEP'te, hırdavatçıda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde bulunan ürünler zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde GATEM toptancılar sitesinde bulunan hırdavatçıda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine 20 itfaiye aracı, 60 personel ve sağlık ekibi sevk edildi. Çakmak gazlarından kaynaklı patlamanın yaşandığı yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevler nedeniyle depoda bulunan gıda ürünlerinin zarar gördüğü öğrenildi.


- Gaziantep
Kaynak: DHA

Gaziantep, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırdavatçıda yangın - Son Dakika


Son Dakika
21:56 Son Dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u 4-2 mağlup etti.
21:53 İzmir ve Bolu'daki orman yangınlarında son durum
21:12 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: İttifak başka bir şey, iş birliği başka bir şey
20:49 Icardi'yi bile gölgede bıraktı! Kerem Aktürkoğlu'nun 30 dakikada yaptıklarının izahı yok
20:15 İtalya'da Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi uçağı düştü: 1 çocuk yaşamını yitirdi
19:24 8 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 40 kişi yakalandı
19:12 Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3 dakikada devirdi
19:03 Libya'da sel felaketinin vurduğu kentler için OHAL kararı verildi
18:48 Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk, girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 22:34:50. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te hırdavatçıda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement