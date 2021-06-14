Üye Girişi
Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti - Son Dakika

Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti

14.06.2021 20:57

Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti Çalacak birşey bulamayınca site bahçesinde asılı olan çamaşırları çaldı Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi Hırsız kuruması için asılan çamaşırları mağazadan alır gibi alıp kaçtı Gaziantep'te bir evin pencere...

Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti

Çalacak birşey bulamayınca site bahçesinde asılı olan çamaşırları çaldı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi

Hırsız kuruması için asılan çamaşırları mağazadan alır gibi alıp kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evin pencere korkuluklarına kuruması için asılan çamaşırları çalan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan çamaşır hırsızlığı ise pes dedirtti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 04.00 sıralarında bir sitenin bahçesine duvardan atlayarak giren şahıs, ilk olarak site bahçesinde keşif yaptı. Rahat hareketlerle çevreyi kontrol eden şüpheli şahıs, bahçedeki bankta biraz oturarak dinlendi. Daha sonra etrafa bakan şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca bir evin pencere korkuluklarına asılı olan çamaşırlara odaklandı. Pencere önüne gelerek çamaşırları kontrol eden şahıs, beğendiği birkaç parça çamaşırı alarak kayıplara karıştı.

"Mağazadan alır gibi çamaşırları önce kontrol ediyor, sonra çalıyor"

Annesinin akşamdan kuruması için çamaşırları astığını belirten Mehmet Hanifi, sabah uyandıklarında annesinin çamaşırların eksik olduğunu fark ettiğini söyledi. Annesinin uyarısı üzerine güvenlik kamerası görüntüleri izlediğinde gerçeği gördüğünü aktaran Hanifi, "Görüntülerde bir hırsızın gelerek çamaşırları çaldığını gördüm. Hırsızı güvenlik kameraları baya çekmiş. Sitenin kapısından atlayarak siteye girmiş. Bizim evin penceresinin önüne gelmiş. Mağazadan alır gibi çamaşırları kontrol ediyor. Çevrede dolanıyor. Sonra çamaşırları alıp gidiyor. Bu da çamaşır hırsızıdır. Biz aile olarak bu hırsızlığa şaşırdık. Görüntülerde çok rahat davrandığı görülüyor. Hiç korkmadan da hareket ediyor. Birkaç parça çamaşırı almış. Baya komik bir hırsızlık olmuş. Hırsızı polise falan şikayet etmedik" diye konuştu.

Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti
Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti
Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti
Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti

Hırsızlık, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık 21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık Erdoğan'dan 21:44 Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte 21:10 Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte
Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı 21:00 Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık 20:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı 20:07 Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi 19:57 Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı 18:51 Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı
19:42 Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
19:22 Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
19:18 NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini hatırlatan video izletildi
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti         
21:59
Küçük kızın canını hiçe saydılar! Annesinin dizinde metrelerce yol gitti Küçük kızın canını hiçe saydılar! Annesinin dizinde metrelerce yol gitti         
21:53
Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor         
21:32
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim         
21:07
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı         
20:47
ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi         
20:25
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti         
19:04
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 22:32:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement