Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Çetesine Operasyon

Gaziantep'te Hırsızlık Çetesine Operasyon

24 dakika önce

Gaziantep'te yaklaşık 30 farklı olaya karışan ve 400 bin TL değerinde mal çalan hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te Hırsızlık Çetesine Operasyon, System.String[]
Gaziantep'te yaklaşık 30 farklı olaya karışan ve 400 bin TL değerinde mal çalan hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Yaklaşık 10 kişiden oluştuğu öğrenilen şebekenin 3 üyesi yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde başta Organize Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere ilçe genelinde kablo ve bakır hırsızlığı, otodan hırsızlık ve konuttan hırsızlık yaptığı belirlenen çeteye Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Jandarmanın aylar süren istihbari ve teknik çalışması sonucu 30 farklı hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda şebekenin 5 elebaşından A.A, Ç.G. ve S.T. yakalandı. Sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesine getirilen şüphelilerden biri gazetecilere, "Çekme baba, çekme" diyerek tepki gösterdi.

Çalıntı malları alan iş yerleri ve bazı vatandaşlar hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:18 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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