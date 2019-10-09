Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama
Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama

Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama

58 dakika önce

GAZİANTEP'te, hayvan, fıstık, araç çalan ve girdikleri ev ile iş yerlerinden hırsızlık yapan 11 kişilik hırsızlık çetesi, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'te, hayvan, fıstık, araç çalan ve girdikleri ev ile iş yerlerinden hırsızlık yapan 11 kişilik hırsızlık çetesi, jandarmanın düzenlediği operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte farklı zamanlarda Antep fıstığı, hayvan, araç çalan ve girdikleri ev ile iş yerlerinden hırsızlık yapanların yakalanması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen 17 adrese İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda 3 tabanca, 10 cep telefonu ile çalıntı olduğu düşünülen 2 ton yaş fıstık ve 35 küçükbaş ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak Ö.K., M.Ö., A.K., H.K., I.H.Ö., H.Ö., M.K., R.U. T.Ç., İ.K. ve İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., M.Ö., A.K., H.K., I.H.Ö., H.Ö. ve M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:05 Kaynak: DHA
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