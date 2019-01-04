Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te bir iş yerinden demir çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerinden demir çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden 4,5 ton demir çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, demiri pikaba yükleyerek çalan şüphelilerin M.A, M.G. ve S.G. olduğunu tespit etti.



Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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