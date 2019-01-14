Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

14 dakika önce

Nizip ilçesinde bir iş yerinden zımba makinesi ile matkap çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası, System.String[]
Nizip ilçesinde bir iş yerinden zımba makinesi ile matkap çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 9 Ocak'ta Mimar Sinan Mahallesi Kardelen Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki parmak izlerini inceleyerek zımba makinesi ile matkapları, Y.Y, İ.H.Y. ve N.D'nin çaldığını belirledi.

Adreslerinde yakalanan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y. ve İ.H.Y, tutuklanırken, diğer şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Nizip, Güncel
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