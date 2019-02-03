Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Gaziantep'te 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası, System.String[]
Gaziantep'te 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte farklı zamanlarda gerçekleştirilen elektrik kablosu ve ikametten hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak üzere çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin A.A, Ç.G. ve S.T. olduğunu belirledi.

Adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA

Jandarma, Gaziantep, Güncel
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