Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Gaziantep'te bir bağ evinden çaldıkları eşyaları satmak için internette ilan oluşturdukları iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Gaziantep'te bir bağ evinden çaldıkları eşyaları satmak için internette ilan oluşturdukları iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir bağ evinden, yaklaşık 20 bin lira değerinde kaynak makinesi ve elektronik cihazlar gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan eşyaları satmak için internet sitesinde ilan oluşturulduğunu tespit eden jandarma ekipleri, ilanı oluşturan kişi ile onunla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve E.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.T, F.V. ve Ş.D, adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:02 Kaynak: AA

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