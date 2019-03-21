Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te bir bağ evinden çaldıkları eşyaları satmak için internette ilan oluşturdukları iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gaziantep'te bir bağ evinden çaldıkları eşyaları satmak için internette ilan oluşturdukları iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir bağ evinden, yaklaşık 20 bin lira değerinde kaynak makinesi ve elektronik cihazlar gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Çalınan eşyaları satmak için internet sitesinde ilan oluşturulduğunu tespit eden jandarma ekipleri, ilanı oluşturan kişi ile onunla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve E.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.T, F.V. ve Ş.D, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü

Son Dakika! ABD Başkanı Trump'tan Ortadoğu'da Tansiyonu Yükseltecek Açıklama: Zamanı Geldi!

ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor

AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi