Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri ile polisler, hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası, System.String[]
Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri ile polisler, hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, cam sesinin geldiği yöne gittiklerinde, bir aracın uzaklaştığını fark etti.

"Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, kocalamaca sonucu durduruldu. Sürücü A.K, gözaltına alınırken, araçtaki çalıntı malzemelere el konuldu. Yapılan incelemede A.K'nin otodan hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Belkıs Mahallesi'nde ise saat 05.40 sıralarında da, akü hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ile polis ekipleri, M.K'yi gözaltına aldı. M.K'nin üst aramasında el feneri ele geçirilirken, çevrede yapılan incelemede, hurda toplamak için kullanılan araçta 4 büyük akü ele geçirildi.

Akülerin, tırlardan çalındığı ve bulundukları aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:48:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]