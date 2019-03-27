Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri ile polisler, hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçileri ile polisler, hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, cam sesinin geldiği yöne gittiklerinde, bir aracın uzaklaştığını fark etti.



"Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, kocalamaca sonucu durduruldu. Sürücü A.K, gözaltına alınırken, araçtaki çalıntı malzemelere el konuldu. Yapılan incelemede A.K'nin otodan hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.



Belkıs Mahallesi'nde ise saat 05.40 sıralarında da, akü hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ile polis ekipleri, M.K'yi gözaltına aldı. M.K'nin üst aramasında el feneri ele geçirilirken, çevrede yapılan incelemede, hurda toplamak için kullanılan araçta 4 büyük akü ele geçirildi.



Akülerin, tırlardan çalındığı ve bulundukları aracın da çalıntı olduğu tespit edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı

Fatma Şahin, Güldüğü Skandal Sözler İçin 5 Gün Sonra "Duymadım" Dedi

Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı

Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar