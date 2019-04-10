Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda K.K, Ö.Y, M.K, M.M, O.B, Ü.İ, M.İ, ve C.Ç, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 2 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K, Ö.Y. ve M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:50 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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