Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hırsızlık iddiası
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Gaziantep'te hırsızlık iddiası

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden telefon çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık iddiası, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden telefon çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos tarihinde Saha Mahallesinde bir eve girerek telefon çaldığı iddia edilen G.C. ve E.C. ev sahibi tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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