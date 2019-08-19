Gaziantep'te hırsızlık iddiası
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden telefon çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:54 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde bir evden telefon çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos tarihinde Saha Mahallesinde bir eve girerek telefon çaldığı iddia edilen G.C. ve E.C. ev sahibi tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alınan şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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