Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

29.04.2022 12:20
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te sağlık ocağından kablo ve çeşitli tıbbi malzeme çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te sağlık ocağından kablo ve çeşitli tıbbi malzeme çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir sağlık ocağında meydana gelen kablo ve çeşitli tıbbi malzeme hırsızlığı olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği U.M. adlı şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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