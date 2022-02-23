Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

23.02.2022 16:59
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki 23 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

28 şüpheliyi yakalayan ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla, ikisi ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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