Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 26 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, olayların faili oldukları iddiasıyla 31 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 12'si tutuklandı, 19'u ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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