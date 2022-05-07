Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

07.05.2022 15:24
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlıkları yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 20 ise serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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