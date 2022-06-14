İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 hırsızlık olayı ve çok sayıda suç kaydı bulunan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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