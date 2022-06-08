Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 5'i tutuklandı

08.06.2022 15:26
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 5'i tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 hırsızlık olayı ve çok sayıda suç kaydı bulunan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı operasyonlarda, 24 şüpheli suçüstü yakalandı, adreslerde çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 5'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 13'ü ise savcılıktan serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Çiftçilere silajlık mısır desteği Çiftçilere silajlık mısır desteği Gaziantep'te 3 hırsız şüphelisi tutuklandı Gaziantep'te 3 hırsız şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:32:43. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement