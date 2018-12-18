Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesindeki bir iş yerinden 20 bin lira değerindeki araç makaslarının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, takip sonucu şüpheliden R.Ç. isimli şahsı Hatay'ın Hassa ilçesi'nde, A.Y'yi ilçede gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.

Şahısların yapılan incelemelerinde R.Ç'nin 7 ayrı suçtan aranmasının olduğu ve bu suçlardan 5 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:23 Kaynak: AA

Islahiye, Gaziantep, Güncel
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