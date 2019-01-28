Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

10 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2 bilgisayar, televizyon ve çelik kasa çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen A.O, Y.E.O, M.M.G. ve H.H'yi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çelik kasa ve masaüstü bilgisayar, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.O, M.M.G. ve H.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık malı satın almaktan hakkında adli işlem yapılan A.O. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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