Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarıbayır ve Mimar Sinan mahallelerindeki iki evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürütülen çalışma neticesinde şüpheliler K.D, A.D. ve M.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 bilezik, 2 kolye, 1 çift küpe, 1 Osmanlı tuğrası altın ve 3 bin 400 dolar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Şahinbey, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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