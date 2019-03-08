Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu
2 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Gaziantep
'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Yeşilkent
ve Ocaklar mahallerindeki 2 ayrı iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, H.O, N.B, S.Ö, Z.G, S.G. ve S.B, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:54 Kaynak: AA
Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı
Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor
İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı
Bedelli Askerlik İçin Belirlenen 31 Bin TL Ücrete Tepki Yağıyor