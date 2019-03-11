Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanda meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, şüphelilerin S.Y, R.Ç, S.A, N.Y ve E.K olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.Y ve S.A çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:49 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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