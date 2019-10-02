Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

37 dakika önce

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların kimliklerini belirledi.

Bu arada, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden ikisinin, sabaha karşı İbrahimli Mahallesi'ndeki bir restorana hırsızlık amacıyla girdikleri, iş yerinin içinde de bir süre eğilerek yürüdükleri görüldü.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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