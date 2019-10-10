Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te çaldıkları araçla hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla E.K. ile A.K. çalıntı otomobille yakalandı.

Şüphelilerin, hayvan hırsızlığı yaptıkları ve 3 otomobil daha çaldıkları öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.