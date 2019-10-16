Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'ndeki bir evden dizüstü bilgisayar ve saat çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını S.K, R.Ç. ve C.G'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlılardan S.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Şırnak'ın Cizre ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerden saldırı: 3 yaralı
YÖK Başkanı Saraç: Özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu Son Dakika: Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:20:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]