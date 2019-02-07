Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu - 3 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu - 3 Kişi Tutuklandı

27 dakika önce

Gaziantep'te otomobillerin akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu - 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te otomobillerin akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların gerçekleştiği yerlere yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin R.S, B.P ve O.C.U olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel
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